“Жигули” врезались в КАМАЗ. Пострадала пассажирка

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Авария произошла в Тирасполе. Выезжая с оптового рынка, 82-летний водитель ВАЗа не уступил дорогу грузовику, который ехал по главной.

В результате столкновения пострадала 60-летняя пассажирка “Жигули”. Женщину госпитализировали в реанимацию с переломами предплечья и рёбер. Позже пациентку перевели в отделение смешанных травм. Врачи оценивают её состояние как стабильно тяжёлое.

По факту ДТП проводится разбирательство.

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