В Тирасполе загорелся Lexus. Рассматривается версия поджога

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ЧП произошло накануне у многоэтажки на улице Ларионова. Женщина припарковала свой Lexus у дома. Спустя четыре часа вахтёр обнаружила горящий автомобиль. О случившемся сообщила в экстренную службу.

Разгоревшееся пламя перекинулось на припаркованный рядом Nissan. Пожарные в считаные минуты локализовал огонь. Автомобили получили значительные повреждения. У Lexus сгорели моторный отсек, салон и задняя часть. У Nissan из-за высокой температуры оплавились бампер, крышка багажного отделения и фонари. Материальный ущерб устанавливается, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог. Инспекторы установили два очага воспламенения в разных частях автомобиля.

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