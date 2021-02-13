Задержан рецидивист, ограбивший женщину на улице

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Злоумышленник вырвал из рук 59-летней тираспольчанки сумку и скрылся. Женщина лишилась документов, банковской карты и мобильного телефона.

Часть похищенного имущества была обнаружена на соседней улице. Как выяснилось, грабитель забрал лишь мобильный телефон, конфеты и выпечку.

Вскоре подозреваемого задержали, им оказался ранее неоднократно судимый 24-летний мужчина без определённого места жительства. Похищенное имущество изъято. Подозреваемый находится под стражей.

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