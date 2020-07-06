Украл телефон у зазевавшейся подруги: подростку грозит уголовная ответственность

Украл телефон у зазевавшейся подруги: подростку грозит уголовная ответственность

В милицию Тирасполя обратился житель села Терновка с заявлением о пропаже дорогого мобильного телефона, принадлежащего его дочери. Выяснилось, что 16-летняя девушка находилась в городском парке, где и обнаружила пропажу. 

Вскоре удалось установить обстоятельства произошедшего: когда девушка отвлеклась, один из её приятелей похитил дорогой гаджет. Личность подозреваемого была установлена: им оказался 16-летний подросток.

Молодой человек, пишет mvdpmr.org, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкие хищения. На этот раз ему грозит уголовная ответственность.

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