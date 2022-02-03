В Тирасполе задержали педофила-рецидивиста

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В Тирасполе задержан 37-летний ранее судимый мужчина, который обвиняется в совершении развратных действий в отношении 11-летней девочки.

К правоохранителям обратилась мать девочки. Женщина рассказала, что мужчина, находясь у нее в гостях, проявлял по отношению к ее несовершеннолетней дочери сексуальный интерес, передаёт Телеграм-канал Приднестровец.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит тюремный срок.

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