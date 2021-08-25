В Тирасполе задержали двух мужчин, разгуливавших по улицам с наркотиками

В Тирасполе задержали двух мужчин, разгуливавших по улицам с наркотиками

Сотрудники уголовного розыска задержали двух мужчин, подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств.

Бендерчанина 44 лет задержали на одной из улиц Октябрьского микрорайона Тирасполя. При личном досмотре у мужчины был обнаружен и изъят пакет, в котором находилась белая кристаллообразная масса, похожая на наркотическое вещество «соль», и кристаллообразный камень, передаёт пресс-служба МВД Приднестровья.

Позже на одной из центральных улиц Тирасполя оперативники задержали 39-летнего жителя Слободзеи. В кармане его джинсов был обнаружен свёрток, обмотанный изолентой, внутри которого находился пакет с замком зип-лок с кристаллизованной красной массой.

В обоих случаях задержанные пояснили, что пакетики они нашли и сохранили для личного употребления. Изъятое направлено на экспертизу, по результатам которой будет приниматься решение о возбуждении уголовных дел. За незаконное хранение наркотиков подозреваемым может грозить как крупный штраф, так и лишение свободы.

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