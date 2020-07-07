Обчистил дом, пока хозяйка спала. Наглого вора задержали в Тирасполе

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57-летняя тираспольчанка сообщила правоохранителям, что из её квартиры пропала бытовая техника. Выяснилось, что в ночь на 27 июня женщина легла спать, забыв закрыть входную дверь. Утром обнаружила пропажу ноутбука, телефона, электросушилки для фруктов и электровафельницы.

В результате оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого. Он был задержан. Это ранее неоднократно судимый 37-летний мужчина. Милиционерам он пояснил, что отдыхал у своих знакомых, которые проживают этажом выше потерпевшей.

Ночью, когда правонарушитель возвращался домой, он заметил незапертую дверь в квартиру, решил воспользоваться ситуацией и забрал всё, что смог унести. Затем краденое вывез на такси в Суклею, к своей сожительнице. Сумма ущерба составила 3950 приднестровских рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей. Похищенное имущество изъято.

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