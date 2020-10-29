В Тирасполе водитель устроил две аварии и сбежал

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Автомобиль Иж при перестроении не уступил дорогу Ford, двигавшемуся в попутном направлении. Произошло столкновение, водитель советского автомобиля скрылся с места ДТП.

Через 15 минут тот же автовладелец не справился с управлением и задел припаркованный Hyundai. С места происшествия нарушитель также уехал, пишет mvdpmr.org.

В обоих случаях транспортные средства получили механические повреждения. Автоинспекторы вскоре задержали 46-летнего нарушителя в близлежащих дворах.

За оставление места ДТП виновному грозит штраф, лишение права управления транспортными средствами сроком до 2 лет или арест до 15 суток.

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