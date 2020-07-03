ДТП в Тирасполе: водитель потерял сознание за рулем и скончался

ДТП в Тирасполе: водитель потерял сознание за рулем и скончался

Инцидент произошел этим утром. Автомобиль ВАЗ столкнулся с микроавтобусом Mercedes на одной из улиц Тирасполя. По словам очевидцев, легковушка неожиданно выехала на встречную полосу и врезалась в маршрутное такси.

Предположительно, водитель легкового авто в момент столкновения был без сознания. Прохожие вызвали “скорую”. Прибывшие врачи начали проводить реанимационные мероприятия, однако через 40 минут мужчина скончался, так и не приходя в сознание.

Разбирательство по факту случившегося продолжается.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md