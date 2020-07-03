ДТП в Тирасполе: водитель потерял сознание за рулем и скончался

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Инцидент произошел этим утром. Автомобиль ВАЗ столкнулся с микроавтобусом Mercedes на одной из улиц Тирасполя. По словам очевидцев, легковушка неожиданно выехала на встречную полосу и врезалась в маршрутное такси.

Предположительно, водитель легкового авто в момент столкновения был без сознания. Прохожие вызвали “скорую”. Прибывшие врачи начали проводить реанимационные мероприятия, однако через 40 минут мужчина скончался, так и не приходя в сознание.

Разбирательство по факту случившегося продолжается.

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