В Тирасполе водитель такси сбил девушку на электросамокате

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На пешеходном переходе в центре Тирасполя произошло ДТП.

Со слов очевидцев, водитель Toyota пропустил пешеходов, а через мгновение они услышали удар и увидели на асфальте девушку, рядом лежал электросамокат.

45-летний водитель такси пояснил, что девушка-подросток перед машиной оказалась внезапно, он не заметил её. Скорее всего, 17-летняя тираспольчанка по зебре ехала на электросамокате.

От удара 17-летняя пострадавшая потеряла сознание. Её доставили в травмпункт с сотрясением головного мозга, пишет novostipmr.com.

По факту ДТП инспекторы проводят разбирательство.

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