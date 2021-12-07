В Тирасполе водитель сбил пенсионерку: женщина скончалась в реанимации

В Тирасполе водитель сбил пенсионерку: женщина скончалась в реанимации

Водитель Mitsubishi, сдавая задним ходом, не убедился в безопасности манёвра и совершил наезд на 71-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте.

Женщину доставили в больницу. У неё диагностировали тяжёлую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, кровоизлияние в мозг и перелом затылочной кости. Пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение, передаёт пресс-служба МВД Приднестровья.

Врачи несколько часов боролись за жизнь женщины, однако она скончалась, не приходя в сознание. Все обстоятельства аварии выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md