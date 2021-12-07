В Тирасполе водитель сбил пенсионерку: женщина скончалась в реанимации

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Водитель Mitsubishi, сдавая задним ходом, не убедился в безопасности манёвра и совершил наезд на 71-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте.

Женщину доставили в больницу. У неё диагностировали тяжёлую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, кровоизлияние в мозг и перелом затылочной кости. Пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение, передаёт пресс-служба МВД Приднестровья.

Врачи несколько часов боролись за жизнь женщины, однако она скончалась, не приходя в сознание. Все обстоятельства аварии выясняются.

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