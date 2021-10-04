В Тирасполе в результате пожара погиб мужчина

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Минувшей ночью в гаражном кооперативе загорелся один из автомобильных боксов. Дым увидели жильцы из дома напротив и вызвали экстренную службу.

По прибытии к месту вызова в трёх метрах от полыхающего гаража пожарные обнаружили мужчину без сознания. Ему оказали неотложную помощь и привели в чувство. Пострадавшего с ожогами рук, шеи, живота, грудной клетки и спины госпитализировали в реанимационное отделение клинической больницы.

Пожар был ликвидирован в течение часа. По предварительной версии, к ЧП могла привести неосторожность при курении.

За жизнь 40-летнего пациента врачи боролись больше суток. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Мужчина скончался.

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