В Тирасполе в гараже сгорел Mercedes

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Владелец автомобиля перед уходом забыл выключить тепловентилятор. Возможно, из-за непрерывной работы электроприбора ночью произошло короткое замыкание. Начал тлеть диван, личные вещи и инструменты.

Дым из-под металлических ворот гаража обнаружили очевидцы. Пожарные быстро ликвидировали очаги тления и не допустили воспламенения. От высокой температуры оплавились передние фары и решётка радиатора авто. В копоти весь кузов.

Вероятной причиной инцидента стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

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