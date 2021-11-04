В Тирасполе ушлые воришки украли и сдали на металлолом крышки от люков

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В Тирасполе сотрудники уголовного розыска установили личности и задержали трёх мужчин по подозрению в хищении имущества коммунальных предприятий. Решив подзаработать, злоумышленники сорвали люки коллекторных колодцев и продали их в пункт сбора металлолома.

Директор предприятия, на которое указали задержанные, всячески отрицает возможность приёма любых люков, так как они могут быть крадеными. Однако в груде металлолома правоохранители обнаружили несколько люков. Объяснить на месте, как они там оказались, никто из работников не смог. Предположили, что их подкинули.

Сейчас в рамках доследственной проверки устанавливается сумма ущерба, причинённого коммунальным предприятиям действиями правонарушителей. Кроме того, выясняются обстоятельства, при которых абсолютно целые люки коллекторных колодцев оказались среди лома.

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