В Тирасполе у здания МГБ прогремели взрывы

В Тирасполе у здания МГБ прогремели взрывы

Сегодня около шести часов вечера в Тирасполе прогремели взрывы у здания Министерства госбезопасности ПМР. Выбиты окна на верхних этажах. Из помещений валит дым.

Прилегающая территория оцеплена сотрудниками милиции. На месте работают следственно-оперативная группа, сапёры, пожарные, врачи скорой помощи и специалисты других экстренных служб.

По предварительным данным МВД ПМР, выстрелы были произведены из РПГ (ручной противотанковый гранатомёт). Все обстоятельства выясняются, пишет ИА “Новости Приднестровья”.

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