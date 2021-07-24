В Тирасполе у «закладчика» изъяли 150 свёртков с «солью»

В Тирасполе у «закладчика» изъяли 150 свёртков с «солью»

Места закладок оперативникам указал 20-летний студент, пишет mvdpmr.org. Он утверждал, что ведёт здоровый образ жизни и наркотики не употребляет. Пояснил, что хотел заработать лёгкие деньги и поправить своё материальное положение.

По факту сбыта наркотических средств в особо крупных размерах возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован, ему грозит от десяти до двадцати лет лишения свободы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md