В Тирасполе у «закладчика» изъяли 150 свёртков с «солью»

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Места закладок оперативникам указал 20-летний студент, пишет mvdpmr.org. Он утверждал, что ведёт здоровый образ жизни и наркотики не употребляет. Пояснил, что хотел заработать лёгкие деньги и поправить своё материальное положение.

По факту сбыта наркотических средств в особо крупных размерах возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован, ему грозит от десяти до двадцати лет лишения свободы.

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