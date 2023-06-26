В Тирасполе спасли тонущего подростка 

В Тирасполе спасли тонущего подростка 

Всё произошло на городском пляже в Тирасполе.  

Двое 15-летних друзей отдыхали у реки, зашли в воду искупаться. Как выяснилось позже, никто из парней не умел плавать. В какой-то момент один из них стал тонуть, течением его уносило на глубину. Второй молодой человек поплыл к берегу и стал звать на помощь.  

Спасатели, дежурившие на пляже, отреагировали молниеносно. Спустя несколько секунд они уже были рядом с тонущим парнем и вытащили его на берег. 

С подростками провели профилактическую беседу о правилах поведения на воде. 

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