В Тирасполе спасли тонущего подростка 

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Всё произошло на городском пляже в Тирасполе.

Двое 15-летних друзей отдыхали у реки, зашли в воду искупаться. Как выяснилось позже, никто из парней не умел плавать. В какой-то момент один из них стал тонуть, течением его уносило на глубину. Второй молодой человек поплыл к берегу и стал звать на помощь.

Спасатели, дежурившие на пляже, отреагировали молниеносно. Спустя несколько секунд они уже были рядом с тонущим парнем и вытащили его на берег.

С подростками провели профилактическую беседу о правилах поведения на воде.

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