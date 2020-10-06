В Тирасполе соседи спасли женщину, в квартире которой вспыхнул пожар (ВИДЕО)

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Инцидент произошел во вторник утром. В многоэтажке на улице Краснодонской загорелась квартира. Дым из окон на седьмом этаже увидели жильцы дома и сразу же вызвали пожарных. В задымлённом помещении спала 47-летняя хозяйка. Соседи её разбудили и вывели на площадку.

Врачи оказали женщине необходимую помощь, от госпитализации она отказалась. С пламенем боролись три пожарных расчёта, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

В результате инцидента выгорел балкон, жилую часть квартиры удалось сохранить. Причина возгорания устанавливается.

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