В Тирасполе соседи спасли женщину, в квартире которой вспыхнул пожар (ВИДЕО)

В Тирасполе соседи спасли женщину, в квартире которой вспыхнул пожар (ВИДЕО)

Инцидент произошел во вторник утром. В многоэтажке на улице Краснодонской загорелась квартира. Дым из окон на седьмом этаже увидели жильцы дома и сразу же вызвали пожарных. В задымлённом помещении спала 47-летняя хозяйка. Соседи её разбудили и вывели на площадку.

Врачи оказали женщине необходимую помощь, от госпитализации она отказалась. С пламенем боролись три пожарных расчёта, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

В результате инцидента выгорел балкон, жилую часть квартиры удалось сохранить. Причина возгорания устанавливается.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md