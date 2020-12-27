В Тирасполе сгорел автомобиль. Рассматривается версия поджога

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Рано утром на улице Комарова загорелся Mitsubishi.

На авто сработала сигнализация. Хозяин машины выбежал из квартиры и успел использовать огнетушитель, но огонь перекинулся из моторного отсека в салон. К этому моменту подоспели пожарные. Машина была объята пламенем. В полуметре был припаркован другой транспорт. Пожарные не допустили возгорания и порчи других авто, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Моторный отсек Mitsubishi выгорел полностью. На рассмотрении у специалистов 2 версии: поджог и короткое замыкание. Для установления точной причины потребуется детальное разбирательство.

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