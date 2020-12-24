Тираспольчанин попал под колёса автомобиля

Тираспольчанин попал под колёса автомобиля

Дорожно-транспортное происшествие произошло на Одесском шоссе, недалеко от въезда в город.

Водитель автомобиля марки Ford, двигаясь из Тирасполя в сторону Первомайска, сбил пешехода. Пострадавшего мужчину на скорой доставили в больницу, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Со слов водителя, пешеход шёл по середине проезжей части, и был практически незаметен. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md