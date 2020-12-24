Тираспольчанин попал под колёса автомобиля

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Дорожно-транспортное происшествие произошло на Одесском шоссе, недалеко от въезда в город.

Водитель автомобиля марки Ford, двигаясь из Тирасполя в сторону Первомайска, сбил пешехода. Пострадавшего мужчину на скорой доставили в больницу, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Со слов водителя, пешеход шёл по середине проезжей части, и был практически незаметен. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

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