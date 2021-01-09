В Тирасполе сбили пенсионерку. Она в тяжёлом состоянии в реанимации

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ДТП произошло накануне на улице Клары Цеткин. Водитель такси Dacia сбил 72-летнюю тираспольчанку.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, пенсионерка переходила дорогу не по “зебре”. Водитель пояснил: заметил женщину в последний момент, пытался экстренно остановиться, но наезда избежать не удалось.

У пострадавшей серьёзная травма головы. В бессознательном состоянии её доставили в реанимацию.

Обстоятельства аварии выясняются.

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