В Тирасполе сбили пенсионерку. Она в тяжёлом состоянии в реанимации

В Тирасполе сбили пенсионерку. Она в тяжёлом состоянии в реанимации

ДТП произошло накануне на улице Клары Цеткин. Водитель такси Dacia сбил 72-летнюю тираспольчанку.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, пенсионерка переходила дорогу не по “зебре”. Водитель пояснил: заметил женщину в последний момент, пытался экстренно остановиться, но наезда избежать не удалось.

У пострадавшей серьёзная травма головы. В бессознательном состоянии её доставили в реанимацию.

Обстоятельства аварии выясняются.

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