В Тирасполе ребёнок выпал из окна, пока мама была в магазине

В Тирасполе ребёнок выпал из окна, пока мама была в магазине

4-летняя малышка выпала из окна пятого этажа. Инцидент произошёл в понедельник в Тирасполе.

Правоохранители выяснили: мама вышла в магазин, дочка спала. Женщина предполагает, что девочка открыла окно. Вывалившись из него, она упала сначала на крышу пристройки, а после – на бетон. У ребёнка кататравма, ушибы внутренних органов, перелом руки, черепно-мозговая травма.

Все обстоятельства выясняются.

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