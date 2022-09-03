В Тирасполе разыскивают женщину с 2-летней внучкой

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Правоохранители устанавливают местонахождение Гавриленко Людмилы Фёдоровны 1978 года рождения. Женщина 2 сентября ушла с двухлетней внучкой в неизвестном направлении.

Приметы женщины: на вид 40-45 лет, рост 165-170 см, волосы тёмные, длиной до плеч, носит собранными в хвост либо гульку. Глаза голубые. Одета, предположительно, в голубую майку и бриджи. Обута в бежевые босоножки на толстой платформе белого цвета, пишет novostipmr.com.

Приметы ребёнка: на вид 2 года. Волосы светлые. Была одета в джинсовую курточку и голубые кроксы.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавших, просьба звонить по телефону 102 в любом населённом пункте Приднестровья, а также по телефонам: 0 (775) 37-97-8, 0 (533) 8-15-29.

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