В Тирасполе разыскивают пожилого мужчину

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Разыскивается пропавший Аджимамбетов Александр Абламитович 1951 года рождения, проживающий в Тирасполе. С 23 апреля о его местонахождении ничего не известно.

Приметы: возраст 70-75 лет, рост 175 см, худощавого телосложения. Лицо овальное, нос прямой, уши овальной формы. Брови дугообразные, глаза карие. Волосы с проседью, имеет бороду с проседью длиной примерно 5 см.

Особые приметы: на левой ноге отсутствует большой палец, на левой руке – фаланга среднего пальца. На левом плече имеется татуировка в виде обнажённой женщины с надписью «ГОРЕ».

Был одет в рубашку с короткими рукавами, чёрную со светлыми буквами, серые брюки, мастерку на молнии светло-серого и чёрного цветов, пишет mvdpmr.org.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Александра Аджимамбетова, просят позвонить по телефонам 102 в любом населённом пункте Приднестровья, а также по номерам: 0 (533) 7-82-17 и 0 (533) 8-15-29.

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