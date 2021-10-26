В Тирасполе разыскивают без вести пропавшую девушку

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Устанавливается местонахождение Белоноговой Екатерины 2002 года рождения. Жительница Тирасполя около пяти вечера 25 октября ушла из дома, и до настоящего времени её местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 168 см, среднего телосложения. На вид 19 лет. Нос прямой. Глаза голубые. Брови дугообразные. Уши овальные. Волосы прямые, окрашенные в чёрный цвет, стрижка каре. Особые приметы: послеоперационный шрам на правом плече длиной 2–3 см.

Была одета в серое кашемировое пальто на пуговицах ниже колен, чёрный вязаный свитер с высоким воротом, прямую чёрную юбку ниже колен. Была обута в чёрные кожаные кроссовки 39-го размера.

При себе имела серебряную цепочку на шее, кожаную чёрную сумку, синий матерчатый кошелёк, мобильный телефон Xiaomi цвета морской волны, документы РМ (предположительно, внутренний паспорт).

Всех, кто располагает информацией о местонахождении без вести пропавшей Екатерины Белоноговой, просят позвонить в милицию по номеру 102 в любом населённом пункте Приднестровья, по телефонам в г. Тирасполь: (533) 7-83-09, 7-82-17 или по телефону доверия МВД ПМР 0 (533) 8-15-29.

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