В Тирасполе разыскивают без вести пропавшего подростка

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Разыскивается несовершеннолетний Бальтюкевич Кирилл 2007 года рождения. Он ушёл из дома 28 марта, и по настоящее время его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 13–14 лет, рост 150–160 см, худощавого телосложения. Лицо овальное, волосы тёмно-русые, глаза зелёные.

Был одет в сине-зелёную куртку, джинсы и кепку чёрного цвета.

Был обут в чёрные кроссовки.

Ранее несовершеннолетний неоднократно уходил из дома.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефону 102 в любом населённом пункте Приднестровья, по номеру 0 (533) 7-83-17, а также по телефону доверия МВД Приднестровья 0 (533) 8-15-29.

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