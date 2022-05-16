В Тирасполе разыскивают без вести пропавшего подростка

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Правоохранители устанавливают местонахождение пропавшего без вести Юраша Эдуарда 2006 года рождения. Подросток проживает в селе Новая Андрияшевка Слободзейского района.

Вечером 30 апреля несовершеннолетний самовольно ушёл в неизвестном направлении из Днестровской городской больницы. С тех пор его место пребывания неизвестно, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Приметы: на вид 14–15 лет, рост 155–160 см, худощавого телосложения. Кожа смуглая, волосы тёмные, кучерявые, глаза тёмно-карие.

Был одет в тёмную куртку, чёрные джинсы с резинками, обхватывающими голени, и карманами по бокам, тёмную футболку.

Всех, кому что-либо известно о том, где находится Эдуард Юраш, просят обращаться в УВД г. Тирасполь по телефонам: 0 (533) 7-82-44, 0 (775) 3-79-78, по номеру 102 в любом населённом пункте Приднестровья, по телефону доверия МВД Приднестровья 0 (533) 8-15-29.

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