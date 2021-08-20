В Тирасполе разыскивают без вести пропавшего мужчину

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Устанавливается местонахождение Плукчи Николая 1983 года рождения. Мужчина проживает в Тирасполе, на улице Негруцци. В субботу, 14 августа, он ушёл из дома и не вернулся.

Приметы: на вид 40 лет, рост 170 см, среднего телосложения. Нос прямой. Брови широкие, дугообразные. Глаза карие. Губы тонкие. Стрижка короткая, волосы чёрные.

Был одет в синюю футболку, тёмно-синие джинсы.

Был обут в чёрные кроссовки 42-го размера.

При себе имел паспорт Приднестровья, чёрную сумку от ноутбука, мобильный телефон. Курит сигареты Marble.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении без вести пропавшего мужчины, просят звонить по номеру 102 в любом городе или населённом пункте Приднестровья, по телефонам в Тирасполе: (533) 7-82-17, 0 (778) 2-18-24 или по телефону доверия МВД Приднестровья 0 (533) 8-15-29.

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