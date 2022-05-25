В Тирасполе произошло двойное ДТП с участием мотоциклов

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Lexus выезжал на главную дорогу. Водитель кроссовера не уступил дорогу мотоциклу Suzuki, который ехал тоже по главной. За ним в попутном направлении двигался ещё один мотоциклист. Он пытался среагировать на ситуацию, уйти от столкновения, но не справился с управлением и врезался в припаркованную Toyota.

Момент ДТП попал на видеорегистратор очевидцев. В аварии никто не пострадал, у авто и двух мотоциклов – механические повреждения, пишет пресс-служба МВД Приднестровья.

Инспекторы проводят разбирательство.

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