В Тирасполе произошло ДТП с участием трёх машин: пострадала пассажирка

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Авария произошла на пересечении улиц Манойлова и Карла Маркса.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, водитель за рулём Šcoda пропускал Volkswagen, который двигался по главной дороге со стороны улицы Ленина. С противоположной стороны перекрёстка 76-летний водитель ВАЗ-2103 не обратил внимание на Volkswagen и продолжил движение. Произошло столкновение.

В результате аварии пострадала 37-летняя пассажирка, которая находилась на переднем сидении Жигули. Скорая помощь доставила её в травмпункт. У женщины ушиб мягких тканей головы.

По факту ДТП ведётся разбирательство.

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