В Тирасполе произошла авария с участием маршрутки: среди пострадавших есть ребёнок

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ДТП произошло накануне на улице Шевченко.

Маршрутка № 6 остановилась, чтобы взять пассажира. Неожиданно в микроавтобус сзади врезался “Мицубиси”. Со слов 41-летнего водителя пикапа, он отвлёкся от управления авто – потянулся в бардачок за сигаретами, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

В салоне маршрутки в момент столкновения находились пассажиры. С места ДТП бригада скорой помощи в центр матери и ребёнка доставила 10-летнего мальчика. После оказанной медицинской помощи его отпустили домой.

Также в больницу был доставлен водитель “Мицубиси”. По результатам медобследования госпитализация ему не потребовалась.

По факту ДТП проводится разбирательство.

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