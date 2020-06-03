В Тирасполе при пожаре погиб хозяин дома

В Тирасполе при пожаре погиб хозяин дома

В Тирасполе этим утром загорелся жилой дом. О происшествии сообщили соседи.

В задымлённом коридоре на полу пожарные обнаружили бездыханное тело 43-летнего хозяина. Врачи скорой помощи констатировали смерть мужчины, пишет mvdpmr.org.

Предварительная причина воспламенения – неосторожность при курении. В жилой комнате полностью сгорела кровать и частично повреждён деревянный пол. Разбирательство по данному факту продолжается.

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