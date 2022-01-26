В Тирасполе пожарные 1,5 часа тушили возгорание в квартире на 3-м этаже

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Сообщение о возгорании в квартире поступило 25 января в два часа ночи. Хозяин жилья, расположенного на третьем этаже многоэтажного дома на улице Ларионова, отправлялся спать, когда почувствовал запах дыма и забил тревогу.

Когда приехали два пожарных расчёта, мужчина, его жена и дочь уже находились на улице. Огнеборцы взяли ситуацию под контроль, эвакуация людей не потребовалась. Жильцов проинформировали о мерах безопасности и дальнейших действиях.

Во время разведки в одной из комнат пожарные обнаружили собаку породы той-терьер. Она была мертва. В суматохе хозяева не смогли найти питомца и вышли из задымлённой квартиры вместе с тремя остальными псами.

На полную ликвидацию последствий пожара ушло почти полтора часа. Очаг возгорания был обнаружен в небольшой комнатке. Как позже пояснил 59-летний хозяин, он переоборудовал её в рабочий кабинет, в котором был только ноутбук, монитор и стол со стулом.

Помещение выгорело полностью, от высокой температуры и открытого пламени в прихожей загорелся шкаф. Дальнейшего распространения огня на жилые комнаты пожарные не допустили.

Площадь возгорания составила 6 кв. м. Инспектор предполагает, что пожар мог произойти из-за оставленного в сети ноутбука, однако точная причина станет ясна после тщательного разбирательства, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

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