В Тирасполе полным ходом готовятся к матчу «Шериф»-«Шахтёр»

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Милиция, спецназ, группы быстрого реагирования, пожарные и спасатели – почти весь Тираспольский гарнизон будет обеспечивать охрану общественного порядка, безопасность на стадионе и вокруг него.

Ожидается, что на эту игру прибудут порядка 300 фанатов донецкого «Шахтёра». Для них выделен специальный сектор на северной трибуне. Перед входом каждый будет проходить тщательный досмотр, пишет mvdpmr.org.

Впрочем, этой обязательной процедуре подвергнутся все зрители. Правоохранители особое внимание уделят проверке именных билетов (в них должны быть прописаны фамилия, имя и отчество обладателя) и документов, удостоверяющих личность (паспортов). Если на матч приходит подросток в возрасте до 16 лет, у него должно быть свидетельство о рождении.

Стадион, рассчитанный почти на 13,5 тысяч зрителей, будет заполнен всего наполовину. Это требование карантинных мер. Сертификат о вакцинации или результат ПЦР-теста предъявлять не нужно.

Под запретом для вноса на стадион любые бутылки, колющие и режущие предметы и, конечно же, файеры. Любые противоправные действия, провокации, попытки выбежать на игровое поле стражи порядка будут жёстко пресекать, отмечает источник.

Игра состоится 15 сентября. Начало в 19:45.

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