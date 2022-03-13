Обворовывала коллег: в Тирасполе поймали нечистую на руку женщину

0

К правоохранителям обратились работники одной из организаций Тирасполя и сообщили, что у них регулярно исчезают деньги. Несколько раз это происходило с декабря прошлого года и повторилось 11 марта, когда у заявительницы пропало 965 долларов США, 250 евро и 1500 приднестровских рублей.

До этого времени администрация пыталась своими силами найти нечистого на руку работника. Нечестность предположили в человеке, с приходом которого деньги стали деваться невесть куда, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Подозрения подтвердили правоохранители. Оперативники побеседовали с 29-летней женщиной, которая призналась, что периодически «проверяла» кошельки сослуживцев. Часть денег была обнаружена при ней и изъята, другая, как пояснила она сама, хранилась дома. Подозреваемая не тратила ничего.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Проверяется причастность подозреваемой к совершению аналогичных преступлений.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.