В Тирасполе пьяный пассажир угнал такси

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Внимание автоинспекторов привлёк автомобиль Volkswagen, который двигался по одной из улиц Тирасполя, виляя из стороны в сторону.

Водитель остановился не сразу, от него исходил сильный запах алкоголя. В какой-то момент к милиционерам подбежал мужчина и заявил, что нарушитель только что угнал у него авто.

Как выяснилось, таксист вёз подвыпившую компанию в Бендеры, пишет mvdpmr.org. По пути заказчики попросили остановиться у магазина. Водитель тоже отлучился, а ключи оставил в замке зажигания. Этим и воспользовался один из пассажиров.

Повстречав патрульный автомобиль, нарушитель вернулся к магазину. Мужчина за рулём был настолько пьян, что не мог объяснить свой поступок. На его имя был составлен протокол.

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