В Тирасполе пешеход угодил под колёса авто

В Тирасполе пешеход угодил под колёса авто

74-летний тираспольчанин за рулём автомобиля Opel направлялся в сторону РКБ. Подъезжая к пешеходному переходу, скорость не снизил. В этот момент 60-летний житель города шёл по “зебре”.

В результате автомобиль сбил мужчину. Вероятно, водитель отвлёкся от управления и не обратил внимания на пешехода.

Пострадавшего доставили в лечгородок. У него ушибы лба и левой кисти. После оказанной медпомощи мужчину отпустили домой.

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