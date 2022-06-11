В Тирасполе пенсионерка отравилась продуктами горения

В Тирасполе пенсионерка отравилась продуктами горения

Накануне 86-летняя женщина готовила еду, оставила на зажжённой газовой плите кастрюлю и уснула. Дым из квартиры на 3 этаже по улице Юности заметили соседи. Когда на стук никто не ответил, вызвали экстренную службу.

Пожарные поднялись по лестнице на балкон и взломали дверь. В комнате их встретила пожилая хозяйка. Скорее всего, она проснулась от шума, но что происходит в квартире, понять не могла. Бабушку вывели на улицу и передали врачам “скорой”.
Пожарные подручными средствами ликвидировали очаг задымления.

Спасатели говорят: очевидцы отреагировали своевременно. Спустя несколько минут в кухне могло произойти воспламенение.

Сейчас пострадавшая под наблюдением пульмонологов. Медики оценивают состояние пенсионерки как стабильное.

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