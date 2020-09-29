Водитель и пассажир были “под кайфом”: патрульные остановили “весёлое” авто

Водитель и пассажир были “под кайфом”: патрульные остановили “весёлое” авто

Инцидент произошёл в Тирасполе. За рулём Mercedes находился 30-летний мужчина. При проверке документов он вёл себя неадекватно, на вопросы отвечал невпопад. Такое же поведение было и у 24-летнего пассажира.

Мужчин заподозрили в употреблении наркотических или психотропных веществ. Водитель был отстранён от управления, от прохождения медосвидетельствования он отказался.

Автомобиль был досмотрен, передаёт mvdpmr.org. В салоне обнаружили пакет, в котором находилась кристаллизованная масса белого цвета. Недалеко от авто, на обочине, нашли пипетку со следами жидкости жёлтого цвета. Предметы были изъяты и направлены на исследование.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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