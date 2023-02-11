В Тирасполе открылся ледовый каток “Снежинка”

В Тирасполе открылся ледовый каток “Снежинка”

Каток “Снежинка” – снова в деле. После нескольких лет простоя его открыли в субботу утром. 

Тираспольский каток “Снежинка” будет работать с 13:30 до 22:00 по будням и с 9:30 до 22:00 по выходным и праздничным дням. После каждого 2-часового проката будут полировать лёд, передает novostipmr.com.

Цена катания – 15 приднестровских рублей для взрослых и 10 рублей – для детей (включая стоимость аренды коньков). Кстати, коньков закупили 236 пар 27-47 размеров, можно приходить и со своими.

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