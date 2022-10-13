В Тирасполе невнимательный водитель сбил пешехода на “зебре”

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ДТП произошло накануне на перекрёстке улиц Сакриера и Якира.

В распоряжении правоохранителей оказалась запись с регистратора авто, которое двигалось по этому участку дороги. За мгновение до ДТП к нерегулируемому пешеходному переходу подошёл мужчина. Маршрутка и встречный автомобиль остановились, чтобы его пропустить. В этот момент в левом ряду ехала “Тойота”. Её водитель, 54-летний мужчина, сбил пешехода.

Пострадавшего 51-летнего жителя Тирасполя госпитализировали. Врачи диагностировали у него закрытый перелом шейки правой бедренной кости со смещением и ушибы.

По факту ДТП проводится разбирательство.

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