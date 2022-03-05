В Тирасполе насмерть сбили пешехода

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ДТП произошло накануне вечером на улице Краснодонской.

Водитель 24 лет за рулём автомобиля Mercedes двигался в сторону моста. По его словам, силуэт человека, который переходил дорогу не по правилам, он заметил в последний момент. Автомобиль левой стороной ударил пешехода. Очевидцы, находившиеся неподалёку, сразу же позвонили в “скорую”.

Прибывшие на место ДТП врачи констатировали смерть 40-летнего мужчины. От полученных травм он скончался на месте, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства случившегося. Назначен ряд экспертиз.

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