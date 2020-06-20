В Тирасполе на две недели перекроют одну из улиц

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С 22 июня улицу Карла Либкнехта в Тирасполе полностью перекроют на участке от улицы Шевченко до улицы Луначарского. Это связано с ремонтом дороги, который продлится до 6 августа.

В местах работ установят временные ограждения и соответствующие дорожные знаки, сообщает novostipmr.com. Маршруты движения общественного транспорта изменят, чтобы объехать закрытый участок дороги.

Владельцам транспортных средств рекомендуют заранее продумать варианты объезда данного участка.

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