В Тирасполе мужчина сбежал из ковид-госпиталя

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Днём 18 января бригада скорой медицинской помощи госпитализировала в лечебное учреждение 51-летнего жителя города с жалобами на плохое самочувствие. Медики диагностировали у него COVID-19. Пациента стали оформлять в стационар. Пока подготавливали документы, мужчина исчез.

О пропавшем сообщили в милицию. Дома горожанин не появлялся, у знакомых – тоже.

Через несколько часов в дежурную часть позвонила супруга сбежавшего. Замёрзший мужчина колотил в двери своей квартиры, требовал, чтобы его впустили. Женщина испугалась, решив, что муж снова напился, что бывало и раньше.

Беглеца вернули в госпиталь, где ему предстоит лечение. С нарушителем проведена профилактическая беседа. Приняты и другие меры, направленные на недопущение подобных случаев впредь.

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