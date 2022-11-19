В Тирасполе мужчина облил сожительницу кипятком

В Тирасполе мужчина облил сожительницу кипятком

Медики клинической больницы в Тирасполе сообщили правоохранителям о пациентке в тяжёлом состоянии, с термическими ожогами лица и грудной клетки. 

Выяснилось, что сожители накануне выпивали. В какой-то момент вспыхнула ссора. Мужчина избил женщину палкой, а после облил кипятком из чайника. Затем вскипятил ещё воды в чайнике, ошпарил ею гражданскую супругу, уже лежавшую на диване, и ушёл к себе домой, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Только вечером 16 ноября в квартиру к пострадавшей зашла соседка и вызвала “скорую”. Женщину госпитализировали.

Правоохранители задержали 33-летнего агрессора по месту жительства. Проводится доследственная проверка.

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