В Тирасполе младенец получил сотрясение мозга, упав с дивана

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«Сотрясение головного мозга» – такой диагноз поставили врачи 11-месячной девочке, которую доставила скорая помощь.

По словам мамы, всего на несколько минут она оставила дочку под присмотром 9-летнего сына. Сама вышла на балкон, чтобы развесить вещи. Когда вернулась, девочка сильно плакала. Старший ребёнок сказал, что сестра упала с дивана и ударилась головой. Женщина немедленно вызвала неотложку, пишет mvdpmr.org.

Сейчас малышка дома, её жизнь вне опасности.

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