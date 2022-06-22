В Тирасполе машина сбила подростка на велосипеде. Водитель скрылся с места ДТП

В Тирасполе машина сбила подростка на велосипеде. Водитель скрылся с места ДТП

Авария произошла накануне на перекрёстке улиц 25 Октября и Ленина. Момент попал в объектив камеры системы видеофиксации «Безопасный город».

На записи видно: парни на велосипедах с правой полосы поворачивают налево, подают сигнал рукой, едут на зелёный. Один успел проскочить, второго сбила Toyota. При повороте 15-летний молодой человек должен был пропустить встречную машину, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

За рулём машины находилась женщина, в салоне был ребёнок. Автоледи уехала с места ДТП. За это ей грозит административная ответственность: штраф до 920 приднестровских рублей, лишение водительских прав до полутора лет или админарест.

Пострадавшего доставили в травмпункт. Он отделался ссадинами и ушибами. Госпитализация не потребовалась.

По факту ДТП проводится разбирательство.

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