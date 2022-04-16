В Тирасполе малыш пролил на себя кипяток

0

Годовалый мальчик опрокинул на себя чашку с кипятком. Мама с малышом находились на кухне. Женщина собиралась кормить сына. Отвлеклась буквально на мгновение.

Ребёнка доставили в реанимационное отделение Республиканского центра матери и ребёнка. У него термические ожоги шеи и груди I–II степени, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Правоохранители напоминают: во время приготовления пищи не выпускайте детей из поля зрения. Не оставляйте ёмкости с горячими жидкостями в зоне досягаемости малыша.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.