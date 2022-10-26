В Тирасполе из-за замкнувшей электропроводки загорелся сарай

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Соседи помогли спасти частный дом в Тирасполе. Они увидели, как загорелся сарай, и сообщили об этом хозяевам.

Пожарным понадобилось около 2,5 часов на то, чтобы полностью потушить огонь. Пламя уничтожило запасы продуктов, однако удалось предотвратить распространение огня на жилой дом, пишет novostipmr.com.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Обстоятельства выясняются.

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