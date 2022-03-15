В Тирасполе из-за скачка напряжения загорелась студия танцев

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Днём 14 марта загорелась танцевальная студия, расположенная на первом этаже здания. Как пояснила тренер, она находилась в помещении, когда задымилась проводка. Женщина отключила автоматы и вызвала пожарных.

Два расчёта спасателей в течение 15 минут остановили огонь. Площадь пожара составила 6 кв. м. Сгорела обшивка потолка, проводка, повреждён кондиционер, пишет mvdpmr.org.

Что стало причиной происшествия, выясняют специалисты. Арендаторы говорят, что пару месяцев назад были проблемы с напряжением в электросети. Во время работы отключались приборы.

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